Bruno Fagundes revela o porquê de ter escondido sua sexualidade: “Já apanhei na rua”

O ator conta que devido às diversas formas de violência que já enfrentou não se sentia seguro para falar sobre o assunto abertamente.

Após ter assumido o seu namoro com o gatíssimo Igor Fernandez e ter recebido, publicamente, o apoio de seu pai Antonio Fagundes, finalmente,o ator bruno Fagundes veio a público falar um pouco sobre o assunto e responder por qual motivo nunca teria falado a respeito de sua sexualidade, com seus fãs, o que foi bastante questionado após o mesmo assumir seu relacionamento.

Em entrevista à Folha de São Paulo, Bruno, que nunca tinha assumido nenhum relacionamento publicamente, conta que antes não se sentia seguro, mas que desta vez resolveu expor tudo para incentivar outras pessoas a também buscarem pela felicidade.

“O fato de eu nunca ter falado sobre isso [sexualidade] antes é, talvez, por eu não me sentir seguro o suficiente. Hoje, me sinto. E acho que compartilhar a minha história pode ajudar alguém. Talvez, eu tenha a possibilidade de fazer alguém se compreender melhor. E é por isso que eu faço o que faço”, revelou o ator.

Bruno então conta uma situação que lhe traumatizou bastante. Segundo ele, certa vez, durante uma entrevista, o repórter o questionou sobre sua sexualidade, e o fato da entrevista não ter nenhuma ligação com esse assunto fez com que o ator mentisse e se sentisse violentado.

“Eu fui entrevistado ao vivo por um repórter e ele perguntou na minha cara se eu era gay. E era num contexto que não tinha absolutamente nada a ver. Respondi que não. Voltei para casa e me lembro de vomitar. Foi muito traumático, porque eu não tinha a maturidade que tenho hoje, e aí alguém te expõe dessa forma. É uma violência gratuita”, afirmou Fagundes

Por fim, o galã contou outra experiência traumática que teve quando tinha cerca de 20 anos, experiência essa que eu acredito que tenha sido crucial para fazer com que Bruno não se sentisse seguro para falar sobre sua sexualidade anteriormente.

“Sofri ao longo da minha vida diversas violências. Já apanhei na rua. Eu tinha mais ou menos 20 anos e estava andando com dois amigos, perto da Avenida Paulista. E passaram uns 20 caras… Eu me lembro de pensar enquanto apanhava: ‘eu tenho sorte de nenhum deles estar com uma faca na mão ou um canivete’”, lamentou o ator.