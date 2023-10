Bruno de Luca (finalmente) pede para encontrar Kayky Brito após acidente

O apresentador está esperando uma resposta da família para conseguir reencontrar o amigo que foi atropelado

Léo Dias descobriu tudo sobre a vida pessoal de Kayky Brito e revelou para as fofoqueiras que ele já deu entrada na separação com Tamara Dalcanale. Não podemos negar que a amizade do ator com Bruno de Luca ficou um pouco prejudicada, mas ele ainda quer tentar uma aproximação do seu amigo e aguarda uma resposta da família para isso.

Para quem não sabe, Bruno de Luca abandonou o seu colega após o acidente. Kayky recebeu a ajuda do pessoal do quiosque que os dois estavam na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Os dois não se viram desde o acidente e os boatos correm soltos com o desenrolar de imagens e vídeos diante do momento. Ontem (02), contei para você que Bruno afastou o ator de uma mulher que estava no quiosque com eles.