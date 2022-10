Bruno De Luca dá boas-vindas para sua primeira filha

Sthéfany Vidal deu à luz à Aurora, primeira filha com o apresentador

Essa coluna ama bebês chegando a todo momento e se dependesse de mim a cegonha não pararia de trabalhar um segundo no mundo dos famosos. Bruno De Luca deu boas-vindas a sua primeira filha com Sthéfany Vidal, Aurora. Na rede social, o apresentador arrancou lágrimas das fofoqueiras de plantão olhando para o rostinho da pequena no colo da mãe.

“Bem-vinda Aurora! A maior emoção da minha vida”, escreveu ele em seu Instagram.

Claro que a publicação lotou de comentários de carinho e amor para a nova vida que surge no meio dos famosos. Toda felicidade do mundo aos papais de primeira viagem e muita saúde para a pequena Aurora.