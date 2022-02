Pitaco da Kátia: Eliminação de Brunna Gonçalves! Por que?

É meio auto explicativo, mas estou aqui para te explicar porque a dançarina foi a quinta eliminada do ‘BBB22’

Ontem, (22), se deu a quinta eliminação do ‘BBB22’ e a contemplada foi Brunna Gonçalves com 76,18%. ‘Mas por que a dançarina saiu se ela nem entrou, Kátia?’, me pergunta você, leitor(a). Eu explico!







Brunna eliminada do BBB22 com 76,18% dos votos

Não há muito o que falar sobre a trajetória da esposa de Ludmilla, que entrou no programa dizendo que não queria ser mais apenas a esposa da cantora e sim, a Brunna Gonçalves. Mas o que vimos no programa, e culminou na saída dela, foi exatamente o fato que ela ficou só na promessa.

Brunna e Ludmilla que prometeu Lud Session se a sis ficasse no programa

Não temos nenhuma briga da participante, nem melhores momentos e nem jogadas de mestre — inclusive, ela ia muito mal em todas as provas e não conseguiu ganhar nenhuma. E como Tadeu Schmidt disse, brilhantemente, no discurso de eliminação: “você precisa escrever a sua história”. Adiantou de nada as promessas que Ludmilla fez e os seguidores da cantora, a Brunna precisava ter feito muito mais — ainda mais por ser o sonho dela participar do programa.

Mas uma coisa é fato: a dançarina é uma menina ingênua, brilhante, doce, simpática, humilde e carismática. O problema foi a união com o Quarto Lollipop que a deixou em uma rede de proteção e em uma situação muito confortável. Talvez se ela tivesse se unido ao outro quarto, sua história teria sido diferente.

Brunna, o jogo acabou, mas fica aqui registrado meus S’s: Sorte, Saúde e Sucesso daqui para frente! E que você realize outros tantos sonhos ao lado de Lud, que demonstrou muita força ao te defender diversas vezes aqui fora. Isso é inegável! Vida e jogo que seguem!