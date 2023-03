Bruna X Gabriel X Aline: Quem deve sair no paredão do BBB 23?

O ator Gabriel Santana, enfrenta duas estreantes na berlinda. Entenda como tudo aconteceu

Ontem (26) foi formação de mais um paredão no Big Brother Brasil 23. O babado foi grande: teve anjo autoimune, veto, contragolpe e tudo que tem direito. Depois de toda essa confusão, a noite acabou com duas estreantes na berlinda. Perdeu? Deixa que eu te conto!

Ricardo Alface, o facinho, manifestou vontade de dar o colar do anjo para Domitila, mas descobriu que o anjo da semana era autoimune. Foi então a vez da Líder Sarah Aline que indicou Bruna Griphao com a justificativa que a atriz nunca tinha ido ao paredão. Bruna vai direto pro paredão sem direito a fazer a prova bate-volta.

Amanda Meireles escapou do paredão e ganhou R$10 mil na prova bate-volta do Mercado Livre. (crédito: reprodução)

Marvvila, vencedora da ação Globoplay na prova icônica do sopro, ganhou o direito de vetar algum participante da votação. Sem pensar duas vezes, a pagodeira vetou Amanda de votar.

Amanda, que tinha arrematado o Poder Curinga, puxou Gabriel Santana para o Paredão e Gabriel teve direito a um Contragolpe e puxou Aline Wirley. Ufa!

Indicada pela líder Sarah Aline, a atriz Bruna Griphao está pela primeira vez no paredão. (crédito da foto: reprodução)

Por fim, tivemos a Prova Bate-Volta do Mercado Livre que foi disputada por Aline Wirley, Amanda Meireles e Gabriel Santana. Depois de uma curiosa sequência de acertos que marcou a primeira fase dos três emparedados, Amanda chegou a terceira fase e escapou do Paredão. A loira ainda levou R$10 mil pra gastar no site do patrocinador da prova.