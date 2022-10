Bruna Marquezine vai às urnas com segurança

Atriz escolher ir acompanhada fazer suas escolhas nesta eleição

Olha ela! Bruna Marquezine parece estar com medo dessas eleições para o concorrido cargo de presidente do Brasil. Aloca! A atriz escolheu fazer suas escolhas acompanhada de um segurança.

De acordo com as más línguas Bruna ainda acenou para os fotógrafos que estavam no local, fotografando os famosos que chegavam no local.

Bruna é uma das famosas que deu sua opinião política nas redes e ainda gerou burburinho depois de Neymar apoiar Bolsonaro. Afe!