Bruna Marquezine responde Michelle Bolsonaro: “Me ofendeu publicamente”

Atriz ainda escreveu que não teve motivos para ser ofendida pela esposa do atual presidente Bolsonaro

Não faz muito tempo que eu contei para as minhas fofoqueiras que Michelle Bolsonaro falou do vestido escolhido por Bruna Marquezine no desfile da Burberry em Londres. Demorou muito, mas Bruna veio responder a esposa do presidente com fatos e notícias sobre o seu governo.

“A mulher de Deus, que tenta de todos os jeitos fazer outras mulheres acreditarem que ela, seu marido e o governo dele não são extremamente machistas, fez uma crítica à minha aparência e me ofendeu publicamente sem motivo algum nos comentários de uma página aqui no Instgram”, escreveu.

E não parou por aí não, porque a atriz ainda continuou: “E essa é a tal da “narrativa” que os eleitores de Bolsonaro sempre escolhem acreditar. Sempre negação. Tudo é fake news. Tudo que fortalece e reafirma o discurso absurdo deles, é claro”, desabafou.