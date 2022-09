Bruna Marquezine faz post contra Bolsonaro sobre investigação da Polícia Federal

Atriz usou os stories para dar aquele tapinha com luva de pelica após comentário de Michelle Bolsonaro

A leonina está on! Bruna Marquezine não deixou barato o comentário de Michelle Bolsonaro pelo look escolhido pela atriz para assistir ao desfile da Burberry em Londres. A atriz compartilhou nos seus stories a notícia de que a PF está investigando as transações suspeitas no gabinete de Bolsonaro.

“Polícia Federal vê transações suspeitas em gabinete de Bolsonaro, e Moraes quebra sigilo de assessor”, dizia o post compartilhado pela morena.

Não faz muito tempo que Bruna Marquezine demonstrou seu apoio a Lula nas eleições deste ano. Pelo visto o casal da atual república não gostou nada disso e atacou a atriz com unhas e dentes.