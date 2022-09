Bruna Marquezine é elogiada por Kanye West durante desfile em Londres

Enquanto uns falam mal, os críticos de moda aplaudem a atriz nas passarelas internacionais

Quem é Michelle Bolsonaro, perto de um dos artistas mais visionários dos últimos tempos? Bruna Marquezine recebeu os elogios do rapper Kanye West no desfile da Burberry em Londres. De acordo com a revista Vogue Brasil, o ex-marido de Kim Kardashian não teve papas na língua e elogiou a atriz pelo look que lhe caiu muito bem.

“Seu vestido é lindo”, disse o rapper. Para a ocasião Bruna escolheu um vestido preto que revelava uma lingerie finíssima. O look foi sugerido pelo diretor criativo da marca, Riccardo Tisci.

O all black de milhões da gata, que ainda completou o look com brincões.