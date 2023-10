Bruna Marquezine conta sobre a casa que divide com Anitta

A atriz falou sobre a divisão do aluguel com a cantora no exterior do Brasil

Bruna Marquezine e Anitta são mais que amigas, são friends e contaram detalhes sobre a casa que as duas têm em parceria fora do Brasil. A residência fica nos Estado Unidos e Bruna contou detalhe sobre a residência em entrevista ao ‘De Frente com Blogueirinha’.

“Eu, de cara, achei ótimo, mas depois pensei que gostaria de um espaço só meu. Eu fico achando que estou ocupando o espaço de outra pessoa, me sinto culpada”, contou.

Então, a atriz ainda brincou ao dizer que Anitta paga mais no aluguel porque já está bilionária. “Está muito caro viver. Eu ganho mais em real do que em dólar. Então, ela paga mais porque é mais rica. Ela é muito generosa e tem um desapego com as coisas, ela fala ‘ah, fica, faz o que você quiser’. Acho que por isso eu preciso do meu espaço, fico com muito receio de invadir o espaço ou fazer algo que pode desagradar”, contou.