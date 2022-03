Choro de emoção: Bruna Marquezine grava reação ao ser escolhida como protagonista de ‘Besouro Azul’

John Rickard, produtor do filme da DC, deu a notícia para a atriz por chamada de vídeo

Põe na conta do Brasil que vai ter brasileiro fazendo filme no exterior sim! E a bola da vez foi Bruna Marquezine que estreará nas telinhas de fora no novo filme da DC, Besouro Azul.

Bruna Marquezine se emociona com fato que será protagonista de ‘Besouro Azul’ (Foto: Reprodução)

A gente se emociona junto, chora junto e fica feliz junto quando vemos que os brotinhos da Globo cresceram e alcançaram a glória de conquistar uma Hollywood inteira. Bruna compartilhou com seus seguidores sua emoção quando o produtor, John Rickard, deu a notícia a ela.

Na legenda a atriz não esquece de lembrar de onde veio e de como é grata por tudo que tem acontecido em sua vida. “Uma BRASILEIRA em um filme de super herói da DC?!?!?!?!?!?!?!?! E essa brasileira sou EU? Quê?!?!?!?!?! Isso sempre pareceu ser algo tão distante, principalmente pra uma menina que nasceu em Duque de Caxias”, disse Bruna.

A atriz não estava se aguentando para contar para todos, mas como vocês mesmo sabem, esses filmes todos não podem ser revelados antes da hora certa.

Marquezine recebeu os parabéns de seus amigos, e não poderia faltar Sasha Meneghel. “Que orgulho de você. Te amo, te amo, te amo. Você tem um DOM!!! Você é tao dedicada , tão talentosa…. além disso tudo tem um coração gigante. Que orgulho te chamar de minha amiga, de minha bebê… e poder acompanhar de perto toda sua trajetóriaaaa!! QUE EMOÇÃO! Você merece tanto! E tenho certeza que Deus ainda vai te trazer muitas surpresas como essa!”, comentou Sasha.

Nessa horas dá um orgulho de ser brasileira e de ver o quanto Bruna se esforçou desde pequena para alcançar seus objetivos. Parabéns, Bruna, você é incrível e arrasa em tudo que faz.