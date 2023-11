Bruna Lombardi conta detalhes de invasão em sua casa: “Nada grave aconteceu e tudo foi recuperado”

A atriz e sua família levaram um susto com a notícia de que tiveram sua mansão invadida

Minhas amigas do Leme sempre fazem um trabalho incrível e me contam as fofocas quentinhas. Acontece que dessa vez a fofoca é meio triste, afinal, entraram na mansão de Bruna Lombardi, no domingo (19). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), em contato com a Folha de S. Paulo, três homens foram presos no local.

Os vizinhos acionaram a polícia após perceberem a movimentação estranha na residência. Com isso, os policiais abordaram um homem que estava dentro do carro e confirmou que ele e seus comparsas estavam furtando a casa. Os moradores não estavam no local na hora da ação e os bandidos estavam em um carro roubado com placa adulterada.

Nas redes sociais, ela agradeceu pelo apoio após o ocorrido e informou que todos estão bem. “Queremos agradecer todas as manifestações de apoio e carinho e esclarecer que houve uma tentativa de assalto na nossa casa, onde felizmente não havia ninguém. Com o sistema de segurança e a colaboração dos vizinhos, a Polícia foi acionada e graças à ação dos policiais, nada grave aconteceu e tudo foi recuperado. Estamos todos bem, família, funcionários e nossos bichinhos. Obrigada pelas mensagens carinhosas e agradecemos a todos os envolvidos por sua ajuda e solidariedade”, escreveu.