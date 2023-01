Bruna e Domitila lavam roupa suja no jogo da discórdia: “Você não é o centro do universo”

Griphao disse que diria poucas e boas para a sister no jogo da discórdia e não deixou de entregar o entretenimento

Bruna Griphao prometeu e entregou tudo que o público queria, entretenimento. A loira soltou os cachorros em Domitila escolhendo ela para tomar torta na cara no jogo da discórdia. A atriz não deixou de citar o discurso de permanência de Domitila no jogo.

“Bom, eu tenho uma série de motivos para falar da Domi. Primeiramente, a gente teve um probleminha antes da prova do líder porque eu vetei ela. Ela não soube receber o veto. Ela trouxe essa ideia de que eu vetei ela por causa do Gabriel e isso nem faz sentido. Enfim, ela falou que gostava muito de mim e que ela tentou me proteger no outro jogo da discórdia para não me vitimizar mais. Em outros momentos, ela disse que gostou do que aconteceu com o Gabriel. A primeira coisa que ela diz é ‘não estou aqui para fazer analogia à relacionamentos abusivos’. Não olha para mim, não conversa direito…”, afirmou.

Por sua vez, Domitila rebateu: “Bruna, nem sempre é sobre você. Você não é o centro do universo. Ontem foi sobre mim e meu adversário que no momento é ele. Sobre a questão de ser confiável, eu não olho mais para você, não dou mais brincadeira para você. Eu sou muito transparente, as pessoas aqui até acham que eu falo demais”.