Britney Spears sobre relação com a família: “Eles me mataram, me jogaram fora”

Cantora publicou um vídeo no seu canal no Youtube explicando detalhes da sua vida pessoal

Habla mesmoo! Britney Spears não tem medo de colocar a boca no trombone, gerando ainda mais kikiki diante a sua vida de mistérios. A cantora lançou um novo vídeo no seu canal do Youtube em que conta detalhes de sua vida pessoal, inclusive que ela teria sido abandonada pela sua família. Eita!

“Eles literalmente me mataram. Eles me jogaram fora. Eu sentia que minha família me jogava fora. Eu estava me apresentando para milhares de pessoas de noite em Vegas, a adrenalina de ser uma artista, o riso, o respeito… eu era uma máquina. Eu era uma porcaria de uma máquina, não era nem humana. Era insano o quão duro eu trabalhava”, disse ela.

Britney ainda disse que a família dizia que ela estava gorda todos os dias e que a obrigava a ir à academia. “Me faziam sentir como se eu não fosse nada. Eu estava assustada, com medo, não conseguia fazer nada. Nada fazia sentido para mim”, afirmou.

O vídeo tinha 22 minutos e foi excluído pouco tempo depois de ser postado na plataforma.