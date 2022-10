Britney Spears rebate pedido de desculpas da mãe: “Que todos queimem no inferno”

Cantora não ficou calada diante ao pedido de desculpas de Lynne Spears em um recado no Instagram

Habla mesmo e não deixa barato não, Brit! A cantora americana soltou os cachorros depois que a mãe, Lynne Spears, tentou uma reconciliação com a filha por meio de um recado no Instagram. Britney chegou a mandar todos queimarem no inferno e ainda disse que ninguém a defendeu quando precisou.

“Por 13 anos, tive que encontrar médicos semanalmente para trazer ao meu passado, o que piorou tudo!!! Quanto a toda a minha família, incluindo meu irmão, irmã, primos, tias, tios e, caramba, toda a plateia… estavam chapados ou bêbados!!! Eu tinha até medo de me mover. Sabia que meu pai me colocaria em algum lugar se eu não cooperasse… Mesmo na América, um país livre!”, iniciou ela.

E não parou por aí: “Os anos se passaram e ele ainda me colocou em uma ala psiquiátrica! Nem uma porra de uma pessoa me defendeu. Pegue as suas desculpas e vá se foder! E também todos os médicos por foderem a minha mente… rezo para que todos queimem no inferno”, disparou ela.