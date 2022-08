Brinco de Jennifer Lopez em casamento custou R$10 milhões

O par de brincos contava com pérolas e diamantes de dois quilates da Mikimoto

Meu Deus, deu o que falar o casamento de Jennifer Lopez com Ben Affleck, os dois já deram indícios de um romance tempos antes, mas foi ontem (24), que os dois oficializaram os votos. De acordo com a revista The Adventurine, os acessórios da cantora para a cerimônia somam mais de R$10 milhões. Oi?

O par de brincos contava com diamantes de dois quilates e pérolas, custando por volta dos R$270 mil. Além disso, a musa usou a mesma coleção da Mikimoto nos dedos com um anel de R$198 mil.

E não para por aí porque depois da cerimônia a cantora usou um par de brincos da marca Samer Halimeh New York, com diamantes de 27 quilates, custando R$10 milhões. Chocados? Porque uma diva dá o que falar com apartamentos nas orelhas.