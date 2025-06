Brasileira é agredida por passageira americana com puxões no cabelo, cuspe e xingamentos durante um voo nos EUA

Meu Deus, que horror. Parece que o brasileiro não tem um único dia de paz, né amores? Estou conversando com a minha amiga do Cosme Velho enquanto comemos um varal de frios do nosso restaurante italiano favorito aqui na zona sul, quando ouço um grupinho de jovens contando sobre um vídeo de uma brasileira sendo agredido em um voo nos EUA.

Acontece que uma americana atacou uma brasileira com puxão de cabelo, cuspe e ínumeros xingamentos durante um voo de Nova York para Kansas, da Southwest Airlines, nesta última segunda-feira (16). O vídeo do momento, publicado na terça-feira (17), tem viralizado nas redes sociais.

Na gravação, podemos ver o exato momento em que Leanna Perry começa a desferir tapas e agarra o cabelo da mulher enquanto profere xingamentos. Outros passageiros e funcionários chegaram a segurá-la, mas, mesmo assim, ela continuou agredindo e cuspindo na brasileira.

Quando Perry agarra o cabelo, a brasileira fala para o homem que está ao seu lado para que não encoste na mulher em surto. Ele chega a dizer que está apenas segurando o cabelo da companheira para que a americana não o arrancasse.

A confusão começou quando a americana surtou dentro da aeronave dizendo que não queria se sentar ao lado de “uma gorda” após pagar 250 dólares na passagem aérea. Durante a agressão e depois de ser imobilizada, Perry continuou a fazer xingamentos gorfofóbicos.

Após ser algemada, a americana se jogou no chão, no corredor, e começou a chutar a brasileira, que perdeu a paciência e questionou aos presentes se alguém poderia fazer alguma coisa. Em seguida, uma funcionária da companhia consegue a tirar do assento em que estava.

Outro vídeo mostra o momento em que Perry sendo carregada em uma maca já fora do avião, no aeroporto, aparentemente inconsciente. Segndo o portal “TMZ”, a americana foi presa por agressão agravada.

Após a repercussão do episódio, a companhia aérea comunicou que “a passageira envolvida no incidente foi removida do voo e teve seu embarque negado. Deixaremos a responsabilidade para as autoridades locais em relação a qualquer questão adicional. Cumprimentamos nosso time a bordo pelo seu profissionalismo durante o incidente”.