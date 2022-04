Pitaco da Kátia: Por que o Brasil eliminou Pedro Scooby?

O sufista foi o décimo sexto eliminado do reality show com 55,95%

Sabe o cara mais gente boa do ‘BBB22’? Foi eliminado nesta quinta-feira, (21)! É, não deu para termos a final de milhões com Pedro Scooby, merecidamente, presente e vamos ter que aturar Eliezer até sabe-se lá Deus quando. Mas por quê elimina-lo? O que passou na cabeça dos brasileiros? Eu te conto!

Primeiramente, a eliminação de Scooby foi devido a bater de frente com Arthur Aguiar, claro. A torcida do Pãozinho se uniu contra ele, inclusive com todo o apoio de Maira Cardi e do perfil oficial do ator. E fora que houve uma certa tensão dos fãs devido a Disney — Scooby, PA e DG — serem fortes e poderiam tirar o prêmio do moço.

Scooby fechou a conversa falando que a mesma mágoa que o Arthur criou pela dinâmica deles foi a mesma que protegeu ele desse paredão. pic.twitter.com/0MuT25K375 — ᴍᴀᴛᴇᴜsɪɴʜᴏ (@matcommenta) April 18, 2022

Outro fator que tenho que mencionar é que Pedro nunca quis ganhar o ‘BBB’. Ele entrou ali para curtir a casa, e durante a trajetória, entendeu o que era o game e aos poucos foi se mostrando um jogador com traços de emoção. Mas essa calma em relação ao jogo acabou culminando num ranço nos telespectadores que quiseram sua cabeça por isso.

O jeitão meio “anti-jogo” do surfista foi claro, quando ele perguntou se poderia votar em si mesmo. Além do episódio em que ele perguntou se poderia vetar a si mesmo da prova do líder. Inclusive, Tadeu Schmidt disse estar decepcionado com o surfista. “Eu fico decepcionado com você que venceu três provas não querer participar de mais uma prova. É um jogo de comprometimento”, disse o apresentador, na lata.

Tá na Disney? 🤡 Após Pedro Scooby querer vetar a si mesmo da prova do líder, Tadeu Schmidt voltou dos comerciais e deu uma chamada daquelas no surfista. Segundo o apresentador, todos esperam que o brother esteja comprometido com + https://t.co/u7X6QQwLAP (🎬: Reprodução/Globo) pic.twitter.com/BqcCDpdPrL — Hugo Gloss (@HugoGloss) March 11, 2022

Mas de resto, não há o que falar do ex marido de Luana Piovani, que conseguiu até ter a torcida dela e de sua outra ex, Anitta. Que cara gente boa, coração enorme, paz imensa e energia sem igual! Como foi bom acompanhar o cara mais tranquilo que passou pelo ‘BBB’ e mais respeitoso também. Para Scooby, que ele seja muito feliz, tenha sucesso, saúde e sorte em toda sua caminhada, porque é MUITO merecido. E para os brothers, Prova de Resistência que segue!