“Botei meu cropped e reagi”, dispara Jojo Todynho após divórcio assinado

Cantora decidiu comemorar o seu divórcio na festa de nome ‘Haloween Fantasy do Divórcio: A Festa’

Tá pra nascer pessoa melhor que Jojo Todynho nesse Brasil, a musa comemorou o seu divórcio com uma festa de halloween pra lá de quente. Jojo investiu no look bem recortado o que chamou a atenção dos seguidores. A cantora ainda disse que está decepcionada com o fim do relacionamento e que está acostumada a se decepcionar.

“Assinei com dor no coração. Muito triste. Triste, não. Decepcionada. Já chorei tanto nesta vida, já me decepcionei tanto. Já estou acostumada a me decepcionar, ser a vilã e ser acusada. Muitas vezes eu prefiro manter o silêncio e ter paz do que ter razão. Esse tem sido meu lema, e não é fácil”, desabafou a cantora.

Jojo ainda diz que reagiu com seu cropped e que renasceu uma nova mulher. “Para celebrar esse momento de muito aprendizado na minha vida, hoje renasce uma nova mulher, uma nova Jordana. Vou comemorar meu renascimento porque botei o meu cropped e reagi”, garantiu.