Bonner torna-se o apresentador com mais tempo no comando do Jornal Nacional

William Bonner superou o histórico de Cid Moreira na bancada do Jornal Nacional

Uma máquina? Não, é William Bonner fazendo história. O jornalista passou o recorde de Cid Moreira e se tornou o apresentador com mais tempo de bancada no Jornal Nacional. Enquanto Cid ficou do ano de 1969 até 1996, Bonner completou 26 anos comandando a bancada do jornal no horário nobre da Globo.

Além de conquistar os jornalistas que gostam da linha editorial do JN, Bonner ganha cada vez mais espaço nas redes sociais, principalmente no mundo dos memes. Recentemente, ele ficou na boca do povo por causa das famosas “água em lata”.

Não dá para negar que o cara é um crânio quando o assunto é jornalismo, sou fã!