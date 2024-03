Boninho responde á Sonia Abrão se Bia do Brás será expulsa do BBB 24

Gente, não é que a Soninha está que nem a gente, viciada em BBB 24. Bem faz ela, de vez em quando é bom nós alienarmos. Hoje pela manhã, o poderoso big boss fez questão de responder a nossa Soninha da Rede TV.

Como eu falei para vocês cedo, a Bia do Brás perdeu a mão mais uma vez e se aproximou demais do cantor Wesley Safadão, que era a atração musical da festa que rolou na noite de sexta-feira (1). Então, a apresentadora do “A Tarde é Sua” foi cobrar do Boninho algum posicionamento em relação á situação que tem acontecido recorrentemente.

Então, o Big Boss do reality global respondeu na publicação da Soninha que a Beatriz não será expulsa do programa, já que a regra é que não pode subir no palco se existir um “separador”, mas como Safadão estava no gramado, então não haveria problemas.