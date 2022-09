Boninho nega participação de Vitão e Yasmin Brunet no BBB23

Diretor do Big Brother Brasil negou os rumores do grupo camarote da próxima edição do BBB

Habla mesmo! Boninho teve que ir até seus stories no Instagram para esclarecer o boato de que Vitão e Yasmin Brunet estariam cotados para o BBB 23 no grupo do camarote. O marido de Ana ainda disse que nem Xamã, que é fã, está na edição especial do BBB. Eita!

“Entendendo as especulações do Big Brother. Pois é, então Xamã. Mega artista, sou fã, mas não tá no Big. Vitão? Não tá no Big. Yasmin? Não tá no Big. Isabella? Não tá no Big. Casais? Menor vontade de botar casal no Big Brother”, contou.

O diretor ainda diz que a atenção está voltada para o grupo da pipoca: “Agora a gente tá olhando, ligado no pessoal da Pipoca”, disse.