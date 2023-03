Boninho faz postagem no Instagram dizendo que Marvvila é a planta da edição

Diretor do Big Brother Brasil usou sua redes sociais para fazer uma brincadeira com a sister que vai competir por uma vaga na repescagem do reality

Boninho não cansa de dar o que falar nas redes sociais, o diretor do BBB usou seu Instagram pessoal para alfinetar Marvvila (ou fazer um marketing). O diretor do reality da Globo se referiu a musa como a planta da edição e ainda completou a publicação dizendo que ela costuma florescer no domingo. "Essa planta costuma florescer no domingo de manhã e atinge seu ápice a noite! Eu já vi três vezes!!!", escreveu ele na publicação. Pode ser que tenha alguma coisa por trás da publicação do diretor, mas nós ainda não sabemos o que pode estar vindo por aí.