Boninho faz homenagem para Erasmo Carlos: “Querido Tremendão”

Cantor estava internado na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro

Meu Deus, depois de rebater todas as fake news de que Erasmo Carlos tivesse morrido, tivemos que lidar com a dura realidade, o cantor faleceu nesta terça (21). O cantor já havia sido internado algumas vezes, mas voltou a ser internado nesta manhã no Hospital Barra D ́or, na Barra da Tijuca. Boninho utilizou as redes sociais para prestar uma homenagem ao amigo.

“Meu adeus ao querido Tremendão. Erasmo leva seu sorriso e o rock para o céu! Saudades”, escreveu na legenda da publicação.

Para quem nçao sabe, Erasmo havia recebido alta no início do mês após ficar internado por nove dias no hospital, com um quadro de edema.