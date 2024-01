Boninho desmente: ” Nós amamos o Rodriguinho, o público nem tanto”

Genteeeee, o nosso amado Big Boss Boninho acabou de pronunciar através de suas redes sociais para desmentir a ‘suposta’ bronca que o cantor Rodriguinho teria recebido no BBB 24. Então, após rumores circularem na web, o diretor de televisão publicou um vídeo nas redes sociais negando que o cantor havia recebido um chamado da produção por conta de suas falas no reality show.

“E só pra desmentir uma coisa… Ana Cora, acho que tem uma confusão aí, nós adoramos o Rodriguinho! O público nem tanto, mas a gente está adorando”, iniciou o produtor.

Para quem não entende, a jornalista Ana Cora Lima, da Folha de São Paulo, foi quem havia publicado que o pagodeiro tinha levado uma bronca da equipe de televisão.

“Então não teve nenhuma chamada, se não teria vazado no ar. Hoje vocês ouvem praticamente 100% do que a gente fala. Então nem eu, nem o Dourado, nem a produção chamou a atenção do Rodriguinho. Ele está mega liberado a falar, como todo mundo fala o que quiser, eles tão mega liberados. Segue o jogo! Quando ele cair no paredão, ai o público decide se ele fica ou não”, continuou o diretor.