Boninho ataca notas de esclarecimento de BBB´s: “Isso não convence ninguém, fecha a boca e reza!”

Boninho está com a língua igual a um chicote! O diretor do programa defendeu que as notas de esclarecimento que os administradores fazem enquanto os participantes estão dentro do reality não tem nenhuma noção diante do que eles estão vivendo dentro do reality. Boninho ainda pede para que fechem a boca e rezem para eles não falarem merda.

“Posso falar uma coisa? Como o ADM consegue entender o que o cara está pensando lá dentro da casa? O cara tá pensando qualquer coisa, e aí eles vêm e: ‘Nota de esclarecimento que o tal cara não está…’. Gente, ADM, cai na real. Isso não convence ninguém. Fecha a boca, reza para eles não falarem m*rda e segue o barco. Mas começar a fazer nota de esclarecimento, começar a discutir aqui fora, não adianta coisa nenhuma. Fica a dica!”, disse Boninho em meio de risadas.

“Eita! Essa praga de ADMs não entendeu que isso não funciona. Nota de esclarecimento, desculpas, deixem os cara jogarem lá dentro e segurem os BO’s! Alguém sai da pelada e não fala mais com o amigo? BBB é um jogo que roda lá dentro. Como na pelada, o é jogo nas quatro linhas. Terminou vai todo mundo beber uma cerva. Se divertir. Quem perdeu, perdeu, quem ganhou, levou. Tá tudo na paz!!! Ou não! Kkkkk”, escreveu ele.