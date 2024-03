Boninho acha Camila Moura, ex-esposa do Lucas Buda uma biscoiteira

Desde a última semana quando Lucas começou a dar em cima de Pitel durante o confinamento do BBB 24, a esposa do brother Camila Moura tem sido o grande foco dos holofotes aqui fora da casa mais vigiada do Brasil.

Desde que viu seu então marido flertando com outra em rede nacional, Camila está mostrando ao Brasil que de trouxa ela não tem nada. Já deixou as malas do Buda pronto para quando ele chegar em casa e já declarou também que agora é uma mulher solteira.

A professora já bateu 2 milhões de seguidores no instagram depois que tudo isso aconteceu, já fechou inúmeras publis e até rolou um upgrade no visual da moça, hein? Só que viralizou na web, um internauta comentando numa publicação da Camila que ela não passa de uma biscoiteira e provavelmente voltará para o marido quando ele sair do programa.

Mas o melhor desse comentário foi o próprio big Boss do BBB 24 Boninho acaba concordando com o internauta. Sim, meus amores, Boninho chamou Camila de biscoiteira na cara dura mesmo.