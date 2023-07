Bombeiro da Eliana revela efeitos colaterais devido ao uso de anabolizantes: “Mexe com a mente”

O modelo afirma que, ao contrário de antigamente, hoje em dia ele faz o uso de hormônios, porém, seguindo um acompanhamento médico.

Durante uma entrevista à revista “Quem”, um dos famosos bombeiros do programa Eliana, Yuri Bonotto, que ficou bem conhecido por possuir um corpo completamente esculpido, revelou que para conquistar o shape que possui atualmente, já fez o uso indevido de anabolizantes, o que lhe causou diversos efeitos colaterais, como crises de ansiedade e irritabilidade.

“Quando era mais novo fiz o uso de esteroides anabolizantes sem ajuda de um médico, fazia o fortão da academia. Claro que deu resultado, mas fiz de maneira errada. Por isso, tive ansiedade e irritabilidade. Mexe com a mente. Hoje em dia, faço uso de testosterona, mas tudo conforme meus exames e prescrito pelo meu nutrólogo”, iniciou um dos maiores sex appeal do SBT.

Logo em seguida, Bonotto conta como cuida da sua fisionomia atualmente, revelando malhar “apenas” cerca de 10h semanais.

“Na minha adolescência, jogava basquete, surfava… Comecei com 21 anos na musculação. Hoje em dia, faço musculação na academia e funcional no Mahamudra Brasil, no Ibirapuera. Normalmente, faço duas horas de treino cinco vezes na semana. Vivo uma vida equilibrada”

Por fim, o modelo afirmou que não é tão rigoroso com a sua alimentação, porém, com a ajuda de seus médicos, busca atingir os seus 110 quilos. “Mantendo uma dieta feita pela minha nutri, mas uma vez na semana me permito beber e comer algo que não esteja na dieta. Sempre quero melhorar. A cada dois meses, vou no meu endócrino, o dr. Alexandre Martins, e fazemos uma análise”, finalizou Bonotto.