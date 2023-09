Bolsonaro passa por cirurgia nesta terça-feira em São Paulo

De acordo com Fabio Wajngarten o procedimento começou às 5 da manhã e tem corrido tudo bem diante aos procedimentos cirúrgicos

O ex-presidente do Brasil precisou passar por um procedimento cirúrgico na manhã desta terça-feira (12), em São Paulo. De acordo com o seu advogado, Fabio Wajngarten, ele vai corrigir uma hérnia de hiato e um desvio no septo. O ex-secretário-executivo do Ministério das Comunicações ainda disse que tudo tem ocorrido dentro da normalidade.

“O Pr. Jair Bolsonaro entrou no centro cirúrgico pouco antes das 5:00 da manhã, tudo transcorrendo dentro da normalidade. Nesse momento o Presidente passa por procedimentos de correção de hérnia de hiato ( causa refluxo, soluços e tosses secas contínuas) bem como desvio de septo para melhorar a condição respiratória ( oxigenação )”, escreveu.

Em entrevista à Reuters no final de semana, o ex-presidente tinha informado que a cirurgia de desvio de septo havia sido adiada para outubro ou novembro.