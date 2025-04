Bolsonaro é flagrado gargalhando enquanto assiste o seriado Chaves

Amores, me enviaram um vídeo do ex-presidente rindo enquanto assistia a um episódio do Chaves. Gente, em meio a polêmicas políticas e internado em um hospital para corrigir alterações no intestino, Bolsonaro foi visto gargalhando na sala de internação. Meu bem, a politicagem virou um verdadeiro espetáculo… Deus me free!

Acontece que, no início da tarde deste domingo (27), o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro se tornou assunto entre os apoiadores e opositores, após a circulação de um vídeo onde o político dá várias gargalhadas enquanto assiste a um episódio do seriado mexicano Chaves, em seu leito.

Desde o dia 13 de abril, Bolsonaro segue internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília. Sem previsão de alta, o ex-presidente foi orientado a não receber visitas, e no entanto, continua recebendo apoiadores que divulgam seus vídeos pela web.