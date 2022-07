Bolsonaro dá chilique em reunião ministerial

Atual presidente do Brasil disse que pode desistir da reeleição

Tem alguma coisa que fofoqueira goste mais do que um chilique? E se eu contar para vocês que o chilique da vez é de Bolsonaro? Surpresos? Porque eu não! A mais nova do presidente do Brasil é a de que ele pode desistir da reeleição esse ano.

O motivo pode significar alegria para alguns e tristezas para outros, mas as palavras saíram da boca do próprio presidente na reunião ministerial. Afinal, Bolsonaro sabe que as demandas para as eleições estão baixas e nas pesquisas quem lidera é Lula.

O medo de fracassar nos charts fez Bolsonaro recuar e dizer que talvez esse ano ele não saia para reeleição como presidente do Brasil. Jair alega que se as “eleições não forem limpas” ele não sairá.

O presidente diz “limpas” com relação às sugestões das Forças Armadas ao TSE sobre as urnas eletrônicas, método de voto que o presidente já atacou algumas vezes, chegando a pedir voto impresso. Afe!