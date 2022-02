Fora da jogada: Bolsonaro deixa ministros de pé na Rússia para o filhinho de papai sentar ao seu lado

Presidente do Brasil foi tratar os defensivos agrícolas fora do Brasil e precisou do seu filho ao seu lado, claro…

Sem palavras, porque as decisões do presidente Bolsonaro são muito engraçadas e suas prioridades visam seus interesses sempre. Qual a relevância da presença de Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, estar na Rússia para tratar de defensivos agrícolas? Deixa que eu respondo. Nenhuma.

Mais que isso, uma das fotos mais inusitadas da história do presidente foi tirada por Alan Santos, na semana passada. Um vereador da cidade do Rio de Janeiro, sentado ao lado do presidente da república, e os ministros? Estava louca para comentar com vocês, mas o BBB não deixa.

Bolsonaro quis Carlos Bolsonaro na Rússia

Repare que os principais interessados ficaram fora do radar do papai Bolsonaro. General Ramos, ministro, de pé no fundo da foto, Augusto Heleno, ministro-chefe do gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, sentado fora da mesa, e Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil do Brasil, tentando se encaixar no pouco espaço.

Bolsonaro declarou que o Brasil “depende, em grande parte, de fertilizantes da Rússia e da Bielorússia”. Ok, palavras do presidente, mas a participação de Carlos não teve nenhuma relação com o que foi decidido e nem foi explicada de alguma forma para a imprensa.

Cada dia Bolsonaro me surpreende mais, de forma negativa, porque não é de hoje que o presidente prioriza as suas relações com os filhos. O babado é lamentável mesmo.