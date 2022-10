Boca Rosa usa look de R$43 mil para comemorar aniversário

Bianca Andrade não economizou na produção para a chegada dos 28 anos

Quem te viu, quem te vê hein Dona Bianca? A musa tem investido alto nos looks e produções que nos deixam babando do lado de cá. Para quem não sabe, a empresária completou 28 anos, e não deixou de comemorar em grande estilo, no México e com um look avaliado em mais de R$43 mil, chocados?

O look all jeans é todo da marca Miu Miu e conta com um top bordado, calça jeans de cintura baixa e um boné. A musa ainda completou o look com uma bolsinha Balenciaga.

A calça, o top e o boné, juntos, custam em torno de R$43.000,00. Isso porque nem colocamos o modelo da bolsa nesta conta…