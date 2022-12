Boca Rosa revela suposto participante do BBB23

A influencer estava acompanhada de um grupo de influencer e afirmou que ali tem um dos participantes da próxima edição do reality.

Gente, eu sei que, assim como eu, todos vocês já estão mega ansiosos para o início da 23º edição do BBB e que diante de qualquer migalha que nos é dada a respeito do reality nós já ficamos super animado e inventando diversas fics. Mas, com uma “dica” dessas, a Boca Rosa está querendo o que? fazer nossas cabeças explodirem?

Na noite de ontem (27), a ex-BBB Bianca Andrade, que também é conhecida como Boca Rosa, estava com um grupo de grandes influencer e afirmou que dentre eles um está confirmadíssimo para a próxima edição do reality.

“Um daqui sai para o BBB23. Não falaremos quem. Aleatório sim, porém…”, disparou a influencer.

Na ocasião, a ex-BBB estava acompanhada dos seguintes influencers: Nayara Cardoso, Thaynara OG, Gabi Lopes, Vittor Fernando, João Guilherme e Gabriel Rocha. Quem vocês acham que estará na casa mais vigiada do país?