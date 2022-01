Alvaro fica excitado ao lado de Mion: “Queria dar pra ele!”

Alvaro, que não tem papas na língua, ficou passado ao participar do programa de Mion e declarou: Que homem!

Todo saidinho ele! Álvaro participa do Programa de Marcos Mion na Globo, o “Caldeirão” e fica todo nervoso com a presença do apresentador e não é pra menos, afinal Marcos Mion vêm conquistando a simpatia tanto do público, quanto da crítica e também de outros famosos.

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Mas Alvaro, com seu humor peculiar, não aguentou e filmou parte desse encontro e também um trechinho do programa, que inclusive postou em seus stories.

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

No primeiro vídeo eles estão nos bastidores e Mion parece estar dando as coordenadas aos presentes sobre a atração. E o influenciador diz: “Queria dar pra ele! Que homem lindo meu Deus… olha o peito dele!”

No segundo vídeo, Alvaro filma um trecho do “Caldeirão” e comenta sobre a bunda do Marcos Mion! Sim! Isso mesmo! Em minha terra isso tem um nome: A-BU-SA-DA!