Com ‘De Férias com Ex’ chegando, Bil Araújo anuncia fim de namoro com Érika Schneider, e ela revela: “Tô mal!”

A ex bailarina do Faustão apareceu bem abalada em seu Instagram e disse que o ex BBB quem terminou

Acabou uô, uô! O namoro relâmpago de Bill Araújo e Érika Schneider subiu no telhado neste sábado, (7). O estranho é que estava tudo bem o dia todo entre o casal, mas no sábado a noite, o ex BBB postou que eles haviam terminado. Neste domingo, (8), a bailarina quem se pronunciou sobre o assunto. "Vim falar que eu sempre exponho minha vida e conto tudo. Tem momentos que são difíceis e eu me resguardo, mas sei que tem muita gente que gosta de mim e quer saber como eu estou", começou Érika. "Eu tô bem triste, bem mal! Tô passando por um momento complicado. Eu e Bill não estamos mais namorando por uma decisão que partiu dele. Tô mal, mas vai passar! Acredito muito em Deus e desejo o melhor para ele. Quero muito agradecer o carinho de vocês", disse Érika chorando. Por fim, ela escreveu um textinho com os dizeres: "Todo fim de relacionamento é difícil, mas no fim sempre fica tudo bem. O Bil é uma pessoa incrível e merece muito ser feliz! Que Deus abençoe ele e toda família… Espero que respeitem e entendam esse momento nosso. Obrigada pelo carinho de todos". FOFOCA! A Érika postou sobre o fim com o Bill, ele quem terminou com ela e ela está muito mal. 🫠 pic.twitter.com/nLC6hb1FMD — Gio. 🧑🏽‍💻 (@GiovanneTeamBR) May 9, 2022 Ah gente, eu shippava viu? E me cortou o coração ver a ex peoa assim. Mas o 'De Férias com Ex' está chegando e quem sabe o Bil não está querendo uma vaguinha né? Cala-te boca!