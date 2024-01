Big Fone do terror: adivinha quem está no paredão?

Genteeeee, o terror do Big Fone soou na noite desta sexta (26) na casa do BBB 24. O sortudo que atendeu foi Marcus, que além de garantir uma imunidade e mandou três brothers diretamente ao paredão: Juninho, Pitel e Luigi.

Antes de tocar o temido telefone, vários brothers estavam reunidos na área externa e Marcus chegou perto do telefone bem no momento em que ele tocou, para a sorte do comissário de bordo.

— Atenção! Preste muita atenção! Você está imune. Você deve indicar agora três pessoas ao paredão — disse o Big Boss, no telefone.

O brother pensou um pouco e indicou Juninho e Pitel. Depois de mais um tempo, ele escolheu Luigi.