Bianca esclarece boato de polêmica em show de Camila Cabello

Musa do hit ‘Ai Preto’ subiu no palco do Rock In Rio ao lado da artista internacional

Se tem uma coisa que eu amo, são os pratos limpos e sem falação falsa, Bianca usou o Twitter para esclarecer tudo que rolou antes do show do Rock In Rio ao lado de Camila Cabello. Muitos internautas diziam que ela e o restante dos cantores de ‘Ai Preto’ não deram valor à artista, mas ela contou que Camila pediu para que eles aproveitassem o palco. Tô vendo mt gente falando q eu não dei atenção pra Camila, que eu esqueci que o show era dela… Só pra esclarecer glr, a própria me aconselhou na passagem de som ir na passarela, aproveitar o palco o máximo possível, que ela dançaria enquanto a gnt cantava+ — Bianca (@BiancaOficial) September 11, 2022 “Não me interpretem mal gente, por favor, eu estava extremamente nervosa e tentei dar o melhor de mim. Não quis passar essa má impressão nunca! A Camila foi INCRÍVEL com todos nós e eu sou eternamente GRATA por esse momento que ela me fez viver”, escreveu.