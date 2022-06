Boca Rosa chama Gloria Groove de marketeira

Bianca não deixou passar as 13 músicas da artista no seu mais recente trabalho e o hit ‘Vermelho’

Vocês pensaram que Bianca não apareceria na Micareta da San como musa do Portal Pop Line? Boca Rosa surgiu com um look avassalador na noite de ontem (17) para curtir a noite de micareta que aconteceu na cidade de São Paulo. A empresária ao anunciar Lady Leste, Gloria Groove, não deixou de chamar a musa de marketeira.

“Ela fala que sou marketeira, mas marketeira é ela, vermelho, 13 músicas. Então vou chamar aqui pra vocês, vermelho”, disparou Bianca.

FAZ O L BOCA ROSA pic.twitter.com/sgceuea3i5 — PAN (@forumpandlr) June 18, 2022

Boca Rosa apostou no look Bold Strap para a noite e a bicha entregou, viu, amores? Meu Deus! Que produção, toda trabalhada no pretinho nada básico. O que não deixei de reparar é a propaganda para um certo candidato aí…