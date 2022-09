Bianca Andrade sobre noivado de Fê Paes Leme: “Se abrir me chama”

Apresentadora do ‘Quem Pode, Pod’ contouq ue teve um sonho erótico com a influenciadora

Já posso respirar em paz com uma fofoca bem passada e completa dentro de um dos podcasts mais comentados dos últimos tempos. Fernanda Paes Leme não resistiu aos encantos de Bianca Andrade e disse que teve um sonho erórico com a influenciadora. Logo depois da notícia, Bianca disse que se o noivado dela abrir ela pode fazer uma participação especial. Aloca!

“Sonhei que tinha ficado com você, juro por Deus. Eu tô noiva”, iniciou Fê que recebeu como resposta: “É aberto ou fechado? Se abrir me avisa. Se abrir me chama”.

Fernanda ainda disse que o relacionamento ainda não é aberto. “Acho que ele vai achar legal, você tá dando em cima de mim?”, disse ela. Boca Rosa ainda confirma que sim.

Vai segurando essa pegação!