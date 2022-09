Bianca Andrade comenta sobre BBB: “Eu saí destruída”

Ex-BBB relembrou o impacto de sua participação no reality

Tá pensando que é mole? Nossa musa empresária mostrou que não. Em entrevista ao podcast ‘Quem Pode, Pod’, a musa contou que sua saída do BBB acarretou em diversos problemas. A morena chegou a contar que saiu destruída da sua edição.

“Eu saí destruída, não só eu, mas todos da minha edição. Antes de entrar eu falei: ‘Eu vou ter coragem de ser quem eu sou. Não vou medir muito o que eu falo, as minhas atitudes’. Eu falei: ‘Eu quero ser transparente, verdadeiro'”, contou a influenciadora, ainda concluindo que não se arrepende da sua participação. “Eu tomei muita porrada. Aí entra a Boca Rosa empresária, que é o que me salva. Eu falei: ‘Agora é aprender com tudo isso, assumir meu erro’. Eu gosto de entender, evoluir com aquilo e não repetir.”

Bianca ainda diz que poderia ter se protegido de algumas coisas em alguns momentos. “Eu era uma menina de 25 anos. Quando eu saí, eu falei: ‘Bia, nada do que você fez ou falou ali foi para ferir alguém’. Eu queria tentar entender. Não tem outro caminho. Eu poderia ter me protegido em alguns momentos, mas eu sou assim, eu não fico medindo muito”, disse.