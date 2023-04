Bia Miranda rouba a cena em boate no Rio de Janeiro ao lado do DJ Buarque e do promoter Júnior Cabral

A ex-Fazenda inclusive subiu no palco, junto com o DJ para dançar algumas trends do Tiktok.

Gente, eu não sei vocês, mas eu estou amando essa tour entre a Bia Miranda e o DJ Buarque. Na noite de ontem o novo casal de affairs foram juntinhos curtir a noitada em uma das boates mais famosas do Rio de Janeiro, a Vitrinni. E eles não estavam sozinhos não, eles curtiram a noite ao lado do melhor, o promoter da casa noturna, Junior Cabral. Para vocês terem noção, o casal roubou tanto a cena ontem que até no palco eles estavam, entregando tudo as dancinhas de tiktok. Mas, como nem tudo são flores, parece que alguns fãs da ex-Fazenda não está gostando muito desse novo relacionamento. Falo isso porque, um passarinho me contou que viu algumas pessoas pedindo para tirar fotos somente com a gata, creio que isso aconteceu porque alguns estão achando injusto os pombinhos assumirem algo menos de uma semana depois da influencer ter terminado seu noivado. Mas cá entre nós né meus anjos, , se o DJ está errado em ter embarcado nessa, a Bia deveria estar mais errada ainda, afinal quem estava em um relacionamento era ela, porém, como já dizia o cantor Gustavo Mioto “solteiro não trai”.