Bia Miranda, neta da Gretchen, diz que Adriano Imperador vai torcer por ela

Jovem ficou entre os nomes mais comentados nos últimos tempos por causa de seu affair com o jogador

Habla mesmo, mami, sem papas na língua do jeito que a gente gosta. Ontem o feno pegou fogo no programa de pré-reality do ‘A Fazenda’, que começa hoje (13). Quem já chegou causando foi a neta de Gretchen, que não deixou de ser questionada sobre Adriano Imperador. Vale lembrar que os dois já tiveram um affair e isso gerou brigas na família.

“Bia, você nas últimas semanas você ficou muito na mídia por causa do Adriano Imperador, você acha que o Imperador vai torcer para vocês?”, pergunta Fabíola Reipert.

Bia responde sem papas na língua e ainda se mostra muito estrategista. “Eu acho que vai, porque até me mandou mensagem esses dias”, declarou.