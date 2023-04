Bia Miranda, Mari Menezes e Kerline são acusadas de golpe pelo influenciador Guga Figueiredo

O influencer garante que entrou em contato com a Shein e a empresa lhe garantiu que esse aplicativo que está sendo divulgado é um golpe.

Amores, no início desta semana, o influenciador Guga Figueiredo utilizou a sua conta no Tiktok para fazer uma denuncia bem grave contra alguns dos maiores influenciadores que a internet tem atualmente. Ele que acumula cerca de 500 mil seguidores nas redes sociais, acusou os influenciadores Davi Mateus, Bia Miranda, Mariana Menezes, Jessica Amaral e Kerline,de estarem divulgando golpes em suas redes sociais.

“Davi Mateus, Bia Miranda, Mariana Menezes, Jessica Amaral e Kerline, esses são os influencer que estão divulgando o ‘Golpe da Shein’. Eles dizem que a Shein está falindo e que criaram uma plataforma que vai te pagar para você avaliar os looks. Divulgar isso, é muito pior do que divulgar joguinho, porque o joguinho a pessoa compra sabendo que há grande probabilidade de perder dinheiro, já esse daqui, é muita crueldade com o seguidor, é muita falta de caráter”, iniciou o influenciador.

“De todos esses influencers, a Bia Miranda com certeza é a pior! Porque ela divulga todos esses aplicativos de falcatrua e ainda foi no meu vídeo deixar um comentário de deboche”, continuou.

Afirmando que entrou em contato com a empresa Chinesa e que a mesma lhe afirmou que tudo isso não passa de um golpe, Ele garante que é impossível que os influenciadores não saibam que se trata de um golpe, já que eles recebem uma comissão por cada vez que o aplicativo é vendido.

“A Shein já me respondeu que isso é golpe e nem adianta os influencer virem falar que não sabiam que era golpe e que estavam apenas fazendo publi, sabe porque? Porque eles simulam que estão sacando dinheiro dentro da plataforma, em uma página falsa, para enganar vocês e fazer vocês comprarem o aplicativo. O aplicativo custa R$97,00 e os influencer ganham comissão por cima do golpe”, garante Guga

Fazendo de tudo para alertar os seus seguidores, o youtuber também revela uma lista de outros aplicativos que estão viralizando na web e que são golpe.

“Quais são os aplicativos de golpe? Aplicativo “Meu Velhinho”, ou qualquer um que você vai ganhar dinheiro conversando com velhos ricos e carente, ganhar dinheiro assistindo vídeos, Netflix, Tiktok, futebol, novela, qualquer coisa de assistir vídeo, é golpe, ouvir música do Spotify e da Deezer, é golpe, responder perguntas para empresas e cumprir pequenas tarefas, curtir fotos de celebridades, é golpe, avaliar roupa da Shein, é golpe, ou qualquer outro aplicativo que prometa dinheiro fácil, sem esforço e que você tenha que pagar para começar a receber dinheiro”, revelou o influencer.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por fim, Guga dá dicas para aqueles que, infelizmente, já caíram nesse golpe e querem recuperar o dinheiro perdido.

“Você tem até sete dias para pedir reembolso. Quando você compra, eles usam uma plataforma de pagamento, aí você entra em contato com a plataforma de pagamento, com o código de pagamento que você recebeu no e-mail e pede o reembolso”, explicou.