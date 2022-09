Bia Miranda fica apreensiva com a jornalista venenosa Fabíola Reipert

Em conversa com os peões da Fazenda, jovem disse que a jornalista já tinha cutucado

Não sei vocês, mas eu estou ansiosíssima para ver tudo que vai rolar nessa Fazenda 14. Ontem (12), o clima esquentou com as perguntas dos jornalistas. Bia Miranda ficou apreensiva com a participação de Fabíola Reipert, dizendo que a jornalista já cutucou ela com o boato que envolve a neta de Gretchen com Adriano Imperador.

“Ela é do Balanço Geral, ela já tinha me cutucado uma vez, falando que eu estava brigando com minha mãe por causa de Adriano Imperador, vou brigar por causa de homem?”, disparou Bia.

A neta de Gretchen ainda disse que Fabíola ia mirar nela: “Quando vi ela ali falei: ‘Ela vai perguntar para mim sobre o Adriano e foi'”, disse.