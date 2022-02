No topo do mundo! Beyoncé é indicada ao Oscar por Melhor Canção

Beyoncé é indicada ao Oscar de Melhor Canção Original

A cantora foi indicada pela canção “Be Alive”, que faz parte da trilha sonora do filme “King Richard”

Ela quer o mundo! E está prestes a conquistar se tudo der certo! Beyoncé coleciona inúmeros prêmios na categoria musical. Queen B é uma artista respeitada pela indústria fonográfica e você aí pode até não gostar muito de suas músicas, mas é obrigado a reconhecer que existe qualidade e os resultados de seus trabalhos são sempre impecáveis.

Desta vez a diva pop está prestes a conquistar o tão sonhado Oscar. Ela foi indicada pela música “Be Alive”, tema principal do filme “King Richard”.

Foto: Reprodução

É óbvio que os fãs da cantora ficaram enlouquecidos com indicação e com toda certeza já esperam uma super produção em sua apresentação, assim como em seus looks para a principal cerimônia que premia os melhores do cinema!

Dedinhos cruzados bebês! Agora é torcer para que Beyoncé leve a estatueta na categoria de “Melhor Canção Original”. Vamos aguardar as próximas News…