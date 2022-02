Bárbara arrisca a vida da própria filha

Em “Um Lugar ao Sol”, Bárbara colocará a vida de sua filha em risco por conta de seu ciúme doentio.

Em “Um Lugar ao Sol”, Bárbara colocará a vida de sua filha em risco por conta de seu ciúme doentio.

A vilã Bárbara irá se complicar nesta reta final de “Um Lugar ao Sol”. Em um dos seus surtos de ciúmes de Christian, a megera colocará a filha adotiva do casal dentro do carro e partirá rumo atrás de seu marido… Totalmente paranoica, ela achará que o rapaz está com uma amante, portanto resolverá ir atrás dele.

Foto: Reprodução

Bárbara chegará a um estacionamento e deixará a menina dentro do carro sozinha e sairá em busca de Christian. Olha o perigo!

Ela encontrará o marido e ao voltarem para o carro… Cadê a menina? Não estará lá! Mas encontrarão dois policiais à espera do casal, que contarão que a garota foi levada para a delegacia e o Conselho Tutelar será acionado.

Christian ficará desesperado com a situação!

Ih… o caldo entornou geral…