Bella Campos sobre Cauã: “É debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista”

Gente, estava fazendo manicure e tô completamente doida com as informações que as amigas do Projac estão me enviando sobre as desavenças entre Bella Campos e Cauã Reymond nos bastidores da novela. Amores, fiquei de queixo caído com a visão que a atriz tem sobre o galã global. É muito fogo no parquinho de ‘Vale Tudo’. Socorro!

Acontece que, de acordo com a jornalista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias, os desentendimentos entre Bella Campos e Cauã Reymond iniciaram antes das primeiras gravações da novela ‘Vale Tudo’. Fontes revelaram à colunista que a atriz chegou a apresentar reclamações formais relacionadas ao comportamento do galã.

Cauã e Bella não interagem fora das cenas de ‘Vale Tudo’ (Reprodução/Internet)

A situação conturbada veio a público após a Veja informar que os atores discutiram no estacionamento dos Estúdios Globo.

E de acordo com fontes de Carla Bittencourt, Bella se queixou à direção da trama e ao setor de compliance do canal, afirmando que Cauã era debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista. A jornalista também ponderou que a atriz reclamou com o próprio galã sobre as atitudes que a deixavam desconfortável.

Segundo a jornalista, após as denúncias, a relação entre eles piorou, onde apenas interagem durante as cenas, e fora das gravações sequer trocam palavras.

Para evitar mais desavenças nos bastidores, a equipe da novela tem se esforçado para manter os dois afastados sempre que possível.