Bella Campos revela desejo de ter filhos e fala sobre reversão de vasectomia de Mc Cabelinho

Atriz contou que conversou muito com o cantor antes dele fazer a vasectomia

Bella Campos falou abertamente sobre a sua relação com Mc Cabelinho. Os fãs do casal não deixaram de se animar ao ver os dois dividindo algumas cenas em ‘Vai a Fé’, mas o que deu o que falar foi o desejo dela de ser mãe. Em entrevista para o Jornal Extra ela contou que conversou muito com ele antes de fazer o procedimento de vasectomia.

“Quero me casar e ter dois filhos. Já falamos sobre isso. Antes de ele fazer a vasectomia, a gente conversou muito. Está tudo certo. Se for nosso destino ter filhos juntos, não vai ser por agora mesmo… Ainda temos muito a viver, a construir”, disse ela.

A musa ainda disse que gosta da forma que ele vê o mundo e os dois compartilham muitos pontos em comum. “Gosto do modo como ele enxerga a vida, como trata as pessoas e a mim, a leveza do seu jeito de ser. Tem ali um olhar bonito para o mundo”, finalizou.