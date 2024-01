Bella Campos está namorando? Lucas Leto já até ganhou foto no feed da atriz

Genteeee, parece que a fila da Bella Campos não está só andando, ela tá correndo e muitoooo! A atriz foi flagrada aos beijos com o também ator Lucas Leto num show em Salvador, Bahia.

No sábado (6/1), os dois estavam juntinhos curtindo o “Ensaios da Anitta”, em Salvador, Bahia. Os atores foram flagados no maior love e trocando muitas carícias, com direito à conversinha ao pé do ouvido e ainda dançavam abraçados.

Bella e Lucas se conheceram no remake da novela Pantana (2022) onde ele viveu o personagem Marcelo e ela fazia a personagem Muda.

Bella está solteira desde que terminou o relacionamento com MC Cabelinho em agosto de 2023, já Lucas é bissexual assumido e até junho do mesmo ano, namorava o diretor Marcelo Sacramento e já namorou o ator Ícaro Silva.